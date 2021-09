Ragazza investita a Cortemaggiore, ciclista cade a Castell’Arquato: doppio intervento dell’elisoccorso

Due diversi incidenti nel pomeriggio dell’8 settembre hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso nel piacentino.

Il primo si è verificato intorno alle 17.30 a Castell’Arquato, dove un uomo, forse a causa di una buca sulla strada, è rimasto vittima di una brutta caduta mentre era in sella alla propria bicicletta. Il ciclista, di Cremona, avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi; nella caduta ha riportato un trauma cranico ed altre ferite. E’ stato soccorso dall’ambulanza della Pubblica Assistenza Valdarda e dall’autoinfermieristica di Fiorenzuola, sul posto insieme all’eliambulanza, decollata da Parma e atterrata al campo sportivo, che ha trasportato il ferito all’ospedale Maggiore della città ducale in codice giallo.

Poco dopo l’elicottero si è alzato nuovamente in volo in direzione di Cortemaggiore, dove una ragazza di 18 anni è stata investita da una vettura. E’ accaduto in via Roma. Da chiarire la dinamica dell’incidente: a seguito dell’impatto la ragazza è finita a terra battendo la testa. Per i soccorsi sono giunti sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e l’autoinfermieristica da Roveleto, che hanno condotto la giovane ferita al campo sportivo del paese, dove è atterrato l’elisoccorso. Anche in questo caso la ragazza è stata condotta in volo al Maggiore di Parma in serie condizioni. Dei rilievi si occupano i carabinieri.