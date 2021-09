Reddito di cittadinanza, a Piacenza va a 2mila famiglie: importo medio 487 euro

Tiene banco a livello nazionale il dibattito sul futuro del reddito di cittadinanza, tra chi preme per la sua abolizione, come Lega, Fratelli d’Italia e Italia Viva, e chi invece, a partire dal Movimento 5 Stelle, difende la misura di sostegno.

Ma quanti sono a Piacenza i beneficiari? Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Inps, relativi a luglio 2021, nella nostra provincia percepiscono il reddito di cittadinanza 2.001 nuclei familiari (4.419 persone coinvolte, l’1,5% della popolazione) con un importo medio mensile di 487 euro; 330 (336 persone coinvolte) sono quelli beneficiari della pensione di cittadinanza (264 euro importo medio). 1.938 i nuclei richiedenti tra gennaio-luglio 2021, erano stati 3.982 considerando l’intero anno 2019 e 2.747 nel 2020.

EMILIA ROMAGNA – Nel mese di luglio 2021 nella nostra regione hanno percepito il reddito di cittadinanza 36.389 nuclei familiari, con quasi 77mila persone coinvolte ed un importo medio a nucleo pari a 479 euro; i nuclei percettori di pensione di cittadinanza sono stati invece 5.380, con quasi 5.900 persone coinvolte ed un importo medio di 246 euro. Complessivamente, quindi, hanno ricevuto il beneficio oltre 41.700 nuclei, con un importo medio pari a 449 euro.

ITALIA – Nel mese di luglio 2021 – il dato fornito dall’Inps -, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati 1,24 milioni, mentre i percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati 133mila, per un totale di 1,37 milioni di nuclei e oltre 3 milioni di persone coinvolte. La distribuzione per aree geografiche vede 595mila beneficiari al Nord e 431mila al Centro, mentre nell’area Sud e Isole supera i 2 milioni di percettori. Prevalgono i nuclei composti da tre e quattro persone, rispettivamente 138mila e 141mila. I nuclei con minori sono circa 449mila, con un numero di persone coinvolte pari a quasi 1,67 milioni, mentre i nuclei con disabili sono 232mila, con 542mila persone coinvolte. L’importo medio erogato a livello nazionale nel mese di luglio 2021 è di 548 euro (579 euro per il RdC e 267 per la PdC). L’importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, passando da un minimo di 447 euro per i monocomponenti a un massimo di 702 euro per le famiglie con quattro componenti.

La platea dei percettori di Reddito di cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza è composta da 2,6 milioni di cittadini italiani, 327mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e 122mila cittadini europei. Nei primi sette mesi del 2021, le revoche raggiungono il numero di quasi 74mila nuclei e le decadenze sono 213mila.