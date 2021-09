Restyling concluso in via Casella e Castagna, Tassi “Sicurezza e decoro”

Sono terminati nei giorni scorsi a Piacenza i lavori di posa della nuova pavimentazione stradale in via Casella e via Castagna nel quartiere Belvedere. L’intervento ha riguardato le intere vie, della lunghezza di circa 190 metri ciascuna per una superficie complessiva di 4400 metri quadri, sulle quali è già stata tracciata anche la nuova segnaletica orizzontale.

“Nell’ultimo periodo abbiamo realizzato nel quartiere Belvedere una serie di significativi interventi che hanno permesso di riqualificare in particolare i marcipiedi di più di 10 vie, proprio a partire da via Castagna, di cui completiamo il restyling con la nuova pavimentazione stradale insieme a via Casella, nella zona della piscina comunale”, sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi, che aggiunge: “Tutti gli interventi che stiamo realizzando, su strade e marciapiedi, tengono conto della necessità di risolvere le situazioni di maggior degrado, procurate da anni di scarsa manutenzione. Il prezioso lavoro di progettazione di questi anni, ci consente di operare ora con la massima attenzione e tempestività in tutte le zone della città e nelle frazioni per garantire più sicurezza e maggiore decoro”.