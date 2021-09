Riapre la salita “San Francesco dall’alto. Con lo sguardo verso il cielo”

Dal 10 settembre torna la salita «San Francesco dall’alto. Con lo sguardo verso il cielo» nel tempio di Piazza Cavalli.

Sarà dunque ancora una volta possibile percorrere un’emozionante ascesa fino ai 20 metri d’altezza dell’oculo in facciata, per ammirare Piazza Cavalli dall’alto, l’interno della chiesa visto dal rosone e la bellissima lunetta dipinta dal Marini e dal Fiamminghino, secondo due diverse modalità:

– Il Venerdì visite accompagnate ogni ora dalle 16:00 alle 19:00 (partenze 16 | 17 | 18). Biglietto intero 10 euro (comprensivo di visita guidata e ingresso alla salita); biglietto ridotto per bambini sotto i 10 anni 5 euro. Per le visite guidate la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo e-mail: sanfrancesco.pc@gmail.com. Per ulteriori informazioni è anche possibile chiamare il 349.5169093 (dalle 10 alle 19).

– Il Sabato e la domenica visite senza accompagnatore dalle ore 16 alle ore 19. Biglietto unico da 4 euro. Per garantire il contingentamento la prenotazione è consigliata all’indirizzo e-mail: sanfrancesco.pc@gmail.com. Per informazioni è anche possibile chiamare il 349.5169093 (dalle 10 alle 19).

L’appuntamento è dunque per i giorni 10-11-12 | 17-18-19 | 24-25-26 settembre, secondo le modalità soprindicate. Per accedere è necessario presentare il Green Pass.