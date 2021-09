Ricerca personale per un’azienda a Borgonovo

La Cooperativa San Martino, da anni in prima linea per far fronte alla sempre più diversificata domanda del settore terziario, cerca nuovi addetti al confezionamento e all’imballaggio per primaria azienda sita a Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

La ricerca è aperta non solo a coloro che hanno già avuto esperienza nel settore, ma anche alle persone che non hanno mai lavorato in questo ambito, la cui motivazione e impegno possano essere la base per l’inizio di un nuovo percorso lavorativo. Riteniamo che le esperienze anche in altre posizioni, analoghe e non, possano rivelarsi un valore aggiunto nella crescita personale e professionale di un individuo.

Per ulteriori dettagli circa l’offerta lavorativa e per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare il Curriculum Vitae o contattare telefonicamente COOPERJOB S.P.A. Agenzia per il Lavoro – filiale di Piacenza ai seguenti recapiti:

• Indirizzo email di filiale: info.pc.@cooperjob.eu

• Recapito telefonico: 05231732365