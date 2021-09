Scattano le ricerche per un uomo scomparso, l’auto trovata a Gragnano

Sono scattate dalla serata di giovedì 23 settembre le ricerche di uomo scomparso.

Pare che l’uomo, un 40enne di origine albanese, si sarebbe dovuto recare in ospedale per un intervento ma non si è mai presentato. Da qui l’allarme dato dai familiari e l’avvio della macchina delle ricerche con il coordinamento della Prefettura.

La sua vettura è stata rintracciata posteggiata a Gragnano Trebbiense e le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri state state avviate proprio dal luogo del ritrovamento del mezzo, e sono riprese nella mattinata di venerdì. Il campo base è stato allestito nella piazza della Pace a Gragnano e sono giunte sul posto anche le unità cinofile dei volontari de La Lupa.

Atteso anche l’elicottero dei vigili del fuoco.

