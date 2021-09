Ricorso contro rigetto dei 13 fogli di via per gli operai Fedex, protesta Si Cobas davanti al Tribunale.

La mobilitazione è stata indetta dal sindacato per contestare la decisione del tribunale di Piacenza, che ha presentato ricorso in cassazione contro la decisione della corte d’appello di Bologna di rigettare la richiesta di 13 fogli di via per altrettanti operai Fedex-TNT.

Un provvedimento adottato in seguito ai disordini davanti alla sede dell’azienda, il febbraio scorso, che portano anche agli arresti di Mohamed Arafat e Carlo Pallavicini, oltre alla denuncia di altri 27 operai.

A vigiliare sullo svolgimento della manifestazione, la polizia: sul posto anche il questore Filippo Guglielmino.