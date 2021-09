Rilascio Spid, si amplia l’orario di apertura dello sportello al Laboratorio Aperto

Dallo scorso 13 gennaio presso il Laboratorio Aperto di Piacenza, ex chiesa del Carmine, è attivo lo sportello di rilascio della SPID, l’identità digitale che permette ai cittadini e alle imprese di accedere in modalità sicura e garantita a tutti i servizi online. Da sabato 2 ottobre lo sportello sarà a disposizione del pubblico, sempre previo appuntamento, anche nella giornata di sabato dalle 10 alle 18, in aggiunta ai due pomeriggi già attivi del mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18.

Dal 1 ottobre non saranno più valide le vecchie credenziali che consentono l’accesso ai servizi digitali del Comune e degli altri enti pubblici. Spid, insieme a Cie (la carta d’identità elettronica), diventa infatti l’unico sistema per farsi riconoscere dai servizi online della pubblica amministrazione. Con una password unica, è consentito l’accesso, oltre ai vari servizi comunali, a tanti servizi pubblici, tra cui il proprio fascicolo sanitario elettronico, i portali di Inps e Agenzia delle entrate, l’app IO, oltre ad alcuni dei voucher stanziati dal governo. Spid, che consente già da febbraio l’accesso a centinaia di servizi online comunali, sostituirà quindi a breve anche alcune credenziali utilizzate in passato, tra cui quelle per accedere ai servizi online della biblioteca e per l’iscrizione a mense, nidi e trasporto scolastico; gli utenti di tali servizi riceveranno a breve un messaggio per ricordare la scadenza con le istruzioni per dotarsi delle nuove credenziali.

Proseguono anche gli incontri gratuiti dedicati alla “Cittadinanza Digitale” organizzati dal Laboratorio Aperto di Piacenza, partiti a febbraio 2021, con l’intento di permettere ai cittadini di comprendere appieno le potenzialità dell’identità digitale e della diversità di servizi online ad essa collegati: il prossimo appuntamento sarà mercoledì 20 ottobre alle 15 “Carte prepagate e conti virtuali: rischi e opportunità”. Oltre a questi incontri, dei quali è possibile rivedere i webinar sulla pagina facebook del Laboratorio

Aperto di Piacenza, è possibile iscriversi ai webinar regionali sul tema in programma sul portale https://digitale.regione.emilia-romagna.it/digitale-comune oppure consultare il sito ufficiale di Spid https://www.spid.gov.it/.

Ottenere una identità digitale Spid LepidaIDè semplice e gratuito: basta preregistrarsi sul sito https://id.lepida.it alla voce “Come averlo – Registrati online”, scegliere l’ente dove effettuare il riconoscimento DE VISU e selezionare una struttura dall’ente, tra cui anche il Laboratorio Aperto di Piacenza. A quel punto è possibile prendere appuntamento chiamando il numero 327.3210280, mandando una mail a piacenza@labaperti.it, oppure prenotandosi al seguente link: https://www.getcrowd.eu/event/b932e16f–c726dbbf.