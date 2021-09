Riparte Incontriamoci, nuovo appuntamento con la Fondazione Pia Pozzoli

Dopo la pausa estiva, riprende “Incontriamoci”, momento di confronto per i familiari di persone disabili organizzato dalla Fondazione Pia Pozzoli e condotto dalla psicologa Ilaria Fontana.

Il primo appuntamento si terrà martedì 14 settembre, nelle modalità che si sono usate nel corso dell’anno: in presenza di mattina ( h.10-11,30) nell’Auditorium del Centro “Il Samaritano”, presso la sede Caritas in via Giordani 14 a Piacenza e da remoto nel tardo pomeriggio ( h.17-18,30) collegandosi al link: https://us02web.zoom.us/ j/9328776553?pwd= amN4MVZncFp1bzFCNHo2dnNacWtDZz 09