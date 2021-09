Riprendono da Giurisprudenza i Welcome Day della Cattolica

Ritornano i Welcome Day per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico dell’Università Cattolica di Piacenza.

I primi ad essere accolti, saranno gli studenti del primo anno del corso di laurea in Giurisprudenza: martedì 14 settembre dalle ore 9 alle 10.30 in un incontro che si svolgerà in dual mode (aula I per chi parteciperà in presenza e aula virtuale per tutti gli altri), le matricole riceveranno il benvenuto dalla prof.ssa Annamaria Fellegara, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, dal prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, dal prof. Andrea Renda, docente di Istituzioni di Diritto Privato e dal Dott. Mauro Balordi, Direttore della Sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopo un intervento sulla specificità dell’Università Cattolica a cura del Centro Pastorale, la tutor di gruppo dott.ssa Giulia Mazzoni illustrerà l’organizzazione della didattica, l’orario e il programma dei corsi, gli strumenti i servizi e le opportunità a disposizione dei nuovi arrivati e di tutti gli studenti dell’Università Cattolica.

I Welcome Day proseguiranno il 20 settembre con l’accoglienza delle matricole di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e di Economia e Giurisprudenza, e si chiuderanno il 30 settembre con la facoltà di Scienze della Formazione.