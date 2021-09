Riqualificazione area verde “Bosco degli Alpini”, incontro a Sant’Antonio con Legambiente “Vogliamo saperne di più”

Venerdì 3 settembre, alle ore 18,30, presso la parrocchia di Sant’Antonio, Legambiente organizza un incontro pubblico per discutere del nuovo progetto della società calcistica Gotico-Garibaldina. L’assessore Stefano Cavalli – informa Legambiente – ha garantito la sua presenza.

Così Legambiente motiva la necessità di organizzare un’assemblea pubblica: “Il 10 agosto scorso – si legge in una nota firmata dall’associazione – la Giunta Comunale di Piacenza ha approvato la proposta della USD (Unione Dilettantistica Sportiva) Gotico-Garibaldina riguardante il “rifacimento in erba sintetica del Campo 2 del Centro Sportivo Levoni e la “riqualificazione” dell’Area Verde “Bosco degli Alpini”. I residenti della frazione di S. Antonio temono l’inglobamento dell’area verde, oggi utilizzata da tutti, bambini, anziani e sportivi che vogliono liberamente tirare quattro calci al pallone, rilassarsi nell’unica area verde del quartiere e prendere il fresco sotto gli alberi del “bosco degli alpini”, senza recinti, fari per l’illuminazione a giorno e strutture che alterino la naturalità dell’area”.

“Per saperne di più del progetto – continua la nota – e per rivendicare il mantenimento di questa area verde vi invitiamo a partecipare all’incontro pubblico presso la sala parrocchiale di S. Antonio, Via Emilia Pavese, 198, PC. Ha garantito la sua presenza l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli. Saranno garantite tutte le misure di prevenzione dal Covid previste dalle norme di legge. Per la partecipazione è richiesta la certificazione verde e la mascherina di protezione, per cui si auspica puntualità per consentire le necessarie procedure di controllo”.

CONTATTI: legambiente.piacenza.it – legambientepc@gmail.com – telefono 0523 332666. Per informazioni 333 8990763