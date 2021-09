Bel tempo e sole, almeno fino a sabato prossimo. Lo dicono le previsioni meteo relative alla nostra provincia di Arpae.

Le temperature nelle ore centrali della giornata potranno arrivare anche a 27 gradi, mentre alla mattina e alla sera scenderanno su valori decisamente più freschi.

Sabato al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; dalla sera in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi nuvoloso.

La situazione meteo di domenica potrebbe cambiare con l’arrivo di qualche precipitazione.