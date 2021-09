Rottofreno, la lista “Paola Galvani Sindaco” si presenta “Cuore e professionalità”

Elezioni Comunali 2021 a Rottofreno, la nota stampa della lista “Paola Galvani Sindaco”

«Un gruppo di amici, ecco cosa siamo prima di ogni altra cosa. Un gruppo di amici entusiasti e orgogliosi di poterci mettere al servizio del nostro territorio e della nostra comunità». C’è trasporto nelle parole di Paola Galvani, candidata sindaco alle Comunali di Rottofreno del 3 e 4 ottobre prossimi. Sono le parole che usa per presentare le sedici persone che hanno deciso di affiancarla e sostenerla come candidati nella lista che porta il suo nome, Paola Galvani Sindaco, e che è stata depositata ufficialmente ieri pomeriggio in Comune a Rottofreno.

Oggi (sabato 4 settembre, ndr) dunque la presentazione alla cittadinanza. Con un “apericena” al BarBa di San Nicolò, i sedici candidati insieme a Paola Galvani, architetto e attuale assessore uscente della Giunta di Raffaele Veneziani, hanno incontrato i loro concittadini (tantissimi) in un clima informale e conviviale ma al contempo “operativo”. “Cuore e professionalità” è infatti lo slogan scelto per la campagna elettorale che oggi entra nel vivo. «Uno slogan che penso mi rappresenti appieno – commenta la candidata – e chi mi conosce, sia nella vita privata sia nel lavoro, lo sa bene». E prosegue: «La mia passione per la politica intesa come spirito di servizio per il bene della comunità arriva da lontano e in questi dieci anni da amministratore, sia nel Comune in cui sono nata e cresciuta sia in Provincia, ho maturato un bagaglio di esperienza che intendo mettere a disposizione per proseguire il lavoro che abbiamo fatto nei due mandati che si stanno concludendo».

Un lavoro il cui valore è riconosciuto da tutta la cittadinanza ed è il motivo per cui la candidatura, non solo di Galvani ma di tutti i sedici della lista, si pone in continuità con l’amministrazione uscente. Ne sono una prova i colori del simbolo di lista, nel quale figura una testa di cavallo con il morso rotto, emblema di Rottofreno. Ma soprattutto ne è prova il fatto che dei sedici candidati, la metà sono persone che fanno parte dell’amministrazione uscente: «La loro esperienza acquisita sul campo – dice Paola Galvani – è un patrimonio che Rottofreno non deve perdere». E per quanto riguarda gli altri otto candidati, l’entusiasmo è grande: «Sono persone di ogni età, donne e uomini che si sono contraddistinte nel loro lavoro e nel loro impegno sociale – commenta Galvani – Hanno grande voglia di mettersi a disposizione del loro territorio, un territorio che conoscono e che amano». «Noi puntiamo sul fare – conclude la candidata sindaco – E’ la nostra idea di amministrare».

Lista Paola Galvani Sindaco – i candidati

1 – Rosario Della Porta, 26 anni, Dottore Commercialista, già assessore e consigliere comunale uscente

2 – Stefano Teragni, 72 anni, intermediatore assicurativo, già presidente del Coni di Piacenza

3 – Mattia Blesi, 23 anni, segretario commerciale con mansione di vendita nel settore del commercio di automobili

4 – Alessandra Scansani, 48 anni, libero prof tecnico nel settore agroalimentare

5 – Stefano Giorgi 39 anni , Geometra Libero professionista, Assessore al commercio, edilizia e sicurezza uscente

6 – Gianmaria Pozzoli, 39 anni, ingegnere aerospaziale con master in ingegneria del petrolio

7 – Romina Cattivelli, 45 anni, avvocato penalista

8 – Elena Veneziani, 38 anni, manager presso multinazionale americana nel settore delle certificazioni

9 – Pierangela Costa, 57 anni, insegnante nella scuola primaria da più di 30 anni e referente del plesso di San Nicolò da 10 anni

10 – Matteo Cornelli 34 anni, operatore nella grande distribuzione. Già consigliere e capogruppo nell ultimo mandato Veneziani

11 – Alberto Ronda,50 anni, magazziniere consigliere comunale uscente

12 – Enrica Galli, 31 anni, dottore ingegnere libero professionista

13 – Manuela Tavani, 35 anni, educatrice presso la scuola paritaria

14 – Sara Pansini, 21 anni, studentessa di International Management presso l’Università Cattolica di Piacenza

15 – Valerio Sartori, anni 67, pensionato, vicesindaco uscente

16 – Luca Morganti, 28 anni, operaio specializzato in un’azienda chimica