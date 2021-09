Salta dalla finestra per minacciare i carabinieri con un coltello, arrestato 26enne. Il fatto è accaduto nella giornata del 14 settembre a Bobbio, dove i militari della stazione locale hanno arrestato il giovane, disoccupato e residente nel Comune della Valtrebbia, per porto di armi atte ad offendere, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Alla centrale operativa della Compagnia, poco dopo la mezzanotte, è arrivata una richiesta di intervento, che segnalava un giovane in escandescenze all’interno di un appartamento situato in centro a Bobbio (Piacenza). Una pattuglia è stata inviata sul posto e i militari hanno accertato la presenza del giovane 26enne nell’appartamento, il ragazzo era rientrato da poco in casa in evidente stato di alterazione psico-fisica, rompendo diversi oggetti all’interno dell’abitazione.

Dopo aver notato i carabinieri davanti a casa sua, il ragazzo si è lanciato da una finestra del primo piano e sarebbe diretto verso i militari, inveendo nei loro confronti, minacciando e brandendo un coltello da cucina verso quello più vicino a lui.

La pronta reazione del militare ha permesso di disarmare il 26enne e di immobilizzarlo a terra. Il coltello utilizzato è stato sequestrato e il giovane è stato portato al pronto soccorso di Bobbio, per medicare le ferite riportate a seguito del salto dalla finestra, e poi presso la caserma della compagnia. Espletate le formalità di rito, è stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza.

Nella mattinata odierna si è tenuta la direttissima in Tribunale a Piacenza; il gip ha convalidato l’arresto del ragazzo, che si trova in carcere, mentre il Pm Matteo Centini ha elogiato l’operato dei carabinieri, che hanno operato con professionalità impedendo che la situazione potesse degenerare.