Santa Maria di Campagna, il 6 settembre la messa di guarigione spirituale

Lunedì 6 settembre alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale presieduta da padre Secondo Ballati, superiore della comunità francescana.

La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la comunità francescana e dalla Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese. “Tutti parliamo, in modi diversi, in questi mesi di ripartenza – spiega padre Secondo -. Nel percorso delle messe di guarigione spirituale di quest’anno desideriamo affidare a Dio tutto ciò che ci trattiene nel nostro cammino e che ci rallenta affinché, invece che un ostacolo, diventi per noi un luogo in cui sperimentiamo l’amore di Dio”.

“Ogni primo lunedì del mese – aggiunge – chiederemo tutti insieme in preghiera uno dei sette doni dello Spirito Santo. Inizieremo dalla sapienza, che è non è tanto la virtù di «sapere» a memoria tante cose, quanto la capacità di dare «sapore» alla vita quotidiana mettendo ogni situazione nelle mani di Dio. Ci guidano la presenza di Maria, venerata nel nostro santuario, e la logica illuminante e vittoriosa della Croce gloriosa di Cristo risorto”.