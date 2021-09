Scontro a Gragnanino, due auto finiscono in un campo: quattro feriti

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 settembre in provincia di Piacenza.

E’ accaduto intorno alle 17.30 lungo la provinciale 7 nei pressi del santuario della Madonna del Pilastro, non lontano dalla frazione di Gragnanino: tre le vetture coinvolte – una Fiat 500 e una Dacia Dokker, che viaggiavano in direzione Piacenza, e una Volkswagen Tiguan che procedeva verso Gragnanino – due delle quali sono finite nei campi a lato della strada (nelle foto la scena dell’incidente). Gli occupanti dei mezzi sono stati soccorsi dai sanitari, giunti con le ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e Borgonovo e l’autoinfermieristica del 118, e dai vigili del fuoco. Quattro le persone condotte al pronto soccorso, tra cui un bambino di due anni: da quanto si è appreso le loro condizioni non sono gravi.

Da chiarire l’esatta ricostruzione di quanto accaduto: sul luogo dell’incidente i carabinieri della stazione di San Nicolò, insieme ai colleghi del radiomobile. La circolazione è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati.