Scontro a Pontenure: auto della polizia locale finisce fuori strada

Scontro a Pontenure, due auto finiscono nel canale. L’incidente, che ha coinvolto una Fiat 500 ed una vettura della polizia locale, si è verificato nel pomeriggio del 20 settembre lungo la provinciale nei pressi del paese.

A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli sono finiti nei canali a margine della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti gravi: sul posto i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, che hanno condotto al pronto soccorso di Piacenza per accertamenti una donna che viaggiava a bordo dell’utilitaria Fiat. Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è stato richiesto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza. Dei rilievi si occupano i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.