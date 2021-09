Scontro all’incrocio sulla provinciale, un ferito al pronto soccorso

Un incidente che ha coinvolto due auto si è verificato nel tardo pomeriggio del 24 settembre lungo la provinciale nel tratto tra Rivalta e Travo (Piacenza).

A scontrarsi, all’incrocio in direzione di Rivergaro all’altezza di Frazione Case Marchesi, una Renault Twingo e una Fiat Qubo. Per soccorrere i conducenti è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro, insieme all’auto infermieristica del 118: illesa la donna alla guida della Fiat, mentre è stato condotto in ospedale per accertamenti l’uomo, di 64 anni, al volante della Renault. Dei rilievi si occupano i carabinieri della stazione di Rivergaro.