Scontro con un’auto in via Campesio, ciclista ferito

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nel primo pomeriggio del 1 settembre a Piacenza, all’incrocio tra via Campesio e via Buzzetti: un uomo di 45 anni, che procedeva in sella alla propria bicicletta, per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Volkswagen T-Cross.

E’ stato rapidamente soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza, intervenuti insieme al personale medico e infermieristico del 118, e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per le cure del caso: le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.