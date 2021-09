Scontro con un’auto lungo la Statale 45, ciclista ferito

Incidente alle porte di Quarto, lungo la strada statale 45, nel tardo pomeriggio di venerdì 10 settembre.

A scontrarsi una bicicletta e un’autovettura: ad avere la peggio il ciclista, che a seguito del sinistro ha riportato vari traumi. Sul posto, in suo soccorso, sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo e l’auto infermieristica del 118; dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino per le cure del caso. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rivergaro. Il traffico ha subìto rallentamenti.