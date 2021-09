Scontro in A21 a Rottofreno, coinvolte due vetture e un ferito

Incidente stradale sabato 11 settembre nella mattinata lungo l’autostrada A21, tra Piacenza Ovest e Castelsangiovanni, all’altezza di Rottofreno in un tratto interessato dal restringimento della carreggiata per lavori. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Alessandria Ovest, si sono scontrate una Renault Clio e una Jeep Compass, e quest’ultima vettura è finita fuori dalla carreggiata.

Sul posto i sanitari del 118 con l’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa. Presenti anche i vigili del fuoco di Piacenza.

Disagi al traffico, interrotta la corsia in direzione di Castelsangiovanni, ed è stato istituito il doppio senso di marcia nella opposta corsia.

Contuso il conducente della Jeep, un uomo 52 anni che è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Illesa la conducente della Renault.