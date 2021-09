Scontro in viale Patrioti, auto si ribalta

Incidente in viale Patrioti a Piacenza poco dopo le 2 di notte di sabato sera. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia, un’auto si è ribaltata a seguito di uno scontro con una seconda vettura.

Sul posto i sanitari inviati dal 118 per soccorrere i due conducenti. Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per oltre un’ora.