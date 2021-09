Scontro tra auto e moto a Ottone, ferito un 35enne

Incidente intorno a mezzogiorno sulla strada statale 45 dell’Alta Val Trebbia, tra Gorreto e Ottone, nel territorio provinciale di Piacenza.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Ottone, si sono scontrate una moto e un’autovettura. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 35 anni, sbalzato sull’asfalto. Il trentacinquenne era in compagnia da altri motociclisti che hanno immediatamente dato l’allarme chiamando il 118. È stato soccorso dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Ottone e l’elisoccorso decollato da Parma.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato condotto in volo all’Ospedale Maggiore di Parma in codice rosso. Si trova al momento ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.