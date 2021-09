Scontro tra auto e moto alle porte di Cadeo, due feriti gravi

Scontro tra auto e moto lungo la via Emilia alle porte di Cadeo, alle 12 del 20 settembre.

Tre le persone rimaste ferite: due a bordo dell’auto, una Fiat Punto finita nel canale a fianco della carreggiata, e il motociclista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza per liberare le due persone a bordo della Punto.

I soccorsi sono stati gestiti dall’ambulanza Croce Rossa di Cadeo, l’auto infermieristica del 118 e l’ambulanza pubblica assistenza di Fiorenzuola, ingaggiato anche l’elisoccorso da Parma. Due i feriti gravi – il motociclista e il passeggero della Punto -, mentre il terzo – il conducente dell’auto – è in condizione serie: sono stati tutti trasportati all’ospedale Maggiore.

I rilievi sono stati affidati al Radiomobile di Fiorenzuola: la via Emilia è stata chiusa in entrambi i sensi per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada. La strada è stata riaperta poco prima delle 14.