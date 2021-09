Scontro tra Rivergaro e Gossolengo, all’incrocio di Ottavello: donna ferita

Incidente nel primo pomeriggio del 16 settembre sulla strada provinciale 28, che collega Gossolengo a Rivergaro, al bivio per Ottavello.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Agazzano, una Mercedes Glc e una Fiat Panda si sono scontrate e la piccola utilitaria Fiat è finita ruote all’aria nel canale a lato della carreggiata. Rimasta contusa la conducente della Panda, una ragazza trentenne, soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’auto infermieristica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso di Piacenza. Per mettere in sicurezza la Panda, alimentata a gas metano, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.