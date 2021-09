Scontro tra una Fiat 500 e un trattore a Incrociata di Calendasco, ferita una ragazza

Scontro tra una Fiat 500 e un trattore a Incrociata di Calendasco (Piacenza), ferita una ragazza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 della mattina del 16 settembre.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma secondo le prime ricostruzioni pare che il trattore, con carrellone che trasportava una macchina operatrice, e la 500, provenienti da direzioni opposte, si siano urtati lungo una semicurva. La ragazza alla guida della Fiat, una giovane di 21 anni, ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Soccorsa dai sanitari della Croce Rossa di San Nicolò, la ragazza è stata trasportata al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni per mettere in sicurezza il luogo del sinistro.