“I numeri ci dicono che le cose stanno andando meglio: dire che abbiamo superato completamente la crisi è ancora prematuro, ma siamo sulla strada giusta”

E’ lo scenario delineato dal Presidente di Confapi Industria Piacenza, Giacomo Ponginibbi, in occasione dell’assemblea Generale dell’associazione di categoria delle piccole e medie imprese. “Il Pil è in ripresa – spiega Ponginibbi – e anche Piacenza sta seguendo il trend: ci sono settori che stanno trainando maggiormente, come la manifattura e l’export, mentre altri cominciano a dare segnali di ripresa. La campagna vaccinale sta dando una grossa mano e uno slancio alla ripresa, ma bisogna completarla e convincere gli ultimi indecisi”.

Un clima di fiducia che rischia di essere offuscato dal vertiginoso rincaro del costo delle materie prime e dalle difficoltà del loro reperimento: “In questa fase – afferma Cristian Camisa, vicepresidente di Confapi nazionale – il costo delle materie prime è il problema principale, con aumenti che vanno dal 30% ad oltre il 200%. A livello nazionale stiamo lavorando su questi temi: pensiamo occorra togliere i dazi, che oggi non hanno più senso di esistere, e stiamo lavorando con il Governo per cercare di posticipare la plastic tax, che dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2021. Non solo l’aumento del costo delle materie prime, ma anche la penuria delle stesse, rischia di rallentare la ripresa economica”. “Le materie prime sono fortemente aumentate – aggiunge Elisabetta Curti, auspichiamo si tratti di un periodo transitorio dovuto ad una particolare situazione del mercato”.

L’assemblea, ospitata all’ex chiesa del Carmine, si è svolta con un format innovativo attraverso tre tavole rotonde tematiche a trattare diversi temi, dalla digitalizzazione nella manifattura avanzata – con l’intervento di Giuliano Busetto, Head of Digital Industries di Siemens Italia e presidente di Siemens Industry Software Srl – al rincaro dei costi delle materie prime, alla sostenibilità. “Quello italiano – ha sottolineato Bussetto – è il secondo mercato manifatturiero in Europa, ci sono ancora molte cose da fare soprattutto perchè abbiamo migliaia di piccole e media imprese. Da un lato possiamo adesso contare sulla spinta dei piani governativi, prima industria 4.0, poi transizione 4.0; inoltre le imprese italiane che esportano hanno capito l’importanza della digitalizzazione per essere competitivi sui mercati internazionali. Le piccole imprese devono combattere con colossi internazionali e l’innovazione, la tecnologia e la digitalizzazione possono aiutarle”. “Penso sia poi prioritario il tema dell’istruzione, della didattica: dobbiamo aiutare le famiglie a comprendere quanto lavorare nel manufatturiero sia importante”.