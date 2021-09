“Senso unico ignorato, parcheggio selvaggio, rifiuti in strada: ecco la situazione in via Torricella”

“Questa è la normalità quotidiana in via Torricella a Piacenza: strada a senso unico, puntualmente ignorato da tutti, auto sulla pista ciclabile (che non c’è), sacchi di immondizia sul marciapiede”.

E’ la segnalazione di un lettore che ha inviato alla nostra redazione le immagini che pubblichiamo. “Un bel biglietto da visita per chi esce dalla stazione!” – commenta amaramente.

Foto 3 di 4







Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it