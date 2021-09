Serie C, il Fiorenzuola sfida la capolista Padova DIRETTA

SERIE C – 6^ GIORNATA

PADOVA – FIORENZUOLA 1-1



(37′ Ferri, 55′ Ceravolo)

AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

58′ – Ci prova ancora Mamona: tiro centrale parato

55′ – Pareggio del Padova: traversone dalla sinistra e Ceravolo da pochi passi insacca di piatto

52′ – Grande ripartenza del Fiorenzuola conclusa da Mamona che chiama alla respinta Donnarumma

50′ – Padova in avanti, Busellato calcia altissimo

Via alla ripresa, nel Padova Santini e Busellato prendono il posto di Jelenic e Bifulco



Fine primo tempo: Fiorenzuola avanti 1-0 a Padova

40 ‘ – Percussione di Ronaldo che va al tiro, para a terra Battaiola

37’ – Fiorenzuola in vantaggio: gran tiro di Ferri dal limite che si insacca a fil di palo

35′ – Ci prova ancora Chiricò, pallone di poco a lato

15′ – Ripartenza del Padova conclusa da Chiricò, tiro centrale parato da Battaiola

12′ – Cartellino giallo per Nelli che ferma fallosamente Ronaldo. Punizione pericolosa per i padroni di casa, calciata sulla barriera, poi allontana la difesa rossonera

6′ – Ancora il Padova con un tiro da fuori area di Ceravolo, palla alta

4′ – E’ di Saber la prima conclusione della sfida, fuori misura

Fischio d’inizio, palla al Fiorenzuola oggi in maglia nera

Formazioni

Padova: Donnarumma, Valentini, Gasbarro, Ronaldo, Jelenic, Saber, Ceravolo, Kirwan, Bifulco, Monaco, Chiricò. A disposizione: Vannucchi, Della Latta, Santini, Germano, Biasci, Cissè, Vasic, Terrani, Andelkovic, Settembrini, Curcio, Busellato. Allenatore: Pavanel

Fiorenzuola: Battaiola, Dimarco, Potop, Ferri, Tommasini, Bruschi, Nelli, Currarino, Palmieri, Cavalli, Mamona. A disposizione: Burigana, Olivera, Zaccariello, Maffei, Esposito, Oneto, Giani, Arrondini, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano. All.: Tabbiani

Trasferta decisamente complicata per il Fiorenzuola, che mercoledì sera (ore 20.30) scende in campo a Padova nel turno infrasettimanale di campionato contro la capolista del girone a punteggio pieno.

I rossoneri proveranno a rialzare la testa dopo l’incredibile beffa patita nella sfida con il Seregno: avanti di una rete al 90’, la squadra di Tabbiani si è vista prima raggiungere e poi superare con due reti nel recupero quando ormai la vittoria sembrava ad un passo. “Dobbiamo avere la forza di rialzarci dopo la mazzata di domenica – inquadra la gara il tecnico -. Voglio vedere se i ragazzi avranno la forza e il carattere di reagire: se così sarà avremo fatto un altro passo avanti nel nostro percorso. Inutile nascondere che ci aspetta una gara complicata, il Padova è una squadra molto forte che competerà sicuramente per vincere. Da parte nostra non abbiamo niente da perdere, questo può essere un vantaggio ma non per questo dobbiamo presentarci come vittima sacrificale: abbiamo grosso rispetto per il Padova, ma è nostro compito fare il massimo e usare tutte le armi a nostra disposizione per metterli in difficoltà”.

Non si fida del Fiorenzuola il tecnico del Padova Pavanel: “Non sarà per nulla facile, Tabbiani è un allenatore molto bravo e la sua squadra gioca, mi aspetto una gara molto complicata. I punti in queste partite sono quelli che alla fine fanno la differenza”.