Serie C, in campo al “Pavesi” Fiorenzuola-Albinoleffe DIRETTA

SERIE C – 3^ GIORNATA

FIORENZUOLA – ALBINOLEFFE 0-2



(62′, 74′ Manconi)

LA DIRETTA



74′ – Raddoppia l’Albinoleffe: a segno ancora Manconi che lanciato in profondità salta Battaiola in uscita e deposita in rete

72′ – Tommasini supera un difensore avversario e calcia in piena area, respinge Pagno

62′ – Albinoleffe in vantaggio: gran conclusione dal limite di Manconi che batte Battaiola

59’ – Ancora brividi per il Fiorenzuola: Manconi riceve palla da calcio d’angolo, si accentra e va al tiro a giro sul secondo palo: palla fuori di pochissimo a Battaiola battuto

57’ – Nichetti lanciato in profondità va alla conclusione, ottima la risposta di Battaiola. Difesa del Fiorenzuola sorpresa in questa occasione

53’ – Nel Fiorenzuola dentro Potop e Guglieri per Olivera e Dimarco

51’ – Ancora Albinoleffe con Manconi che va due volte consecutive al tiro in piena area: la prima conclusione è ribattuta, sulla seconda è attento Battaiola

49’ – Squillo improvviso dell’Albinoleffe con Tomaselli che centra la traversa con un tiro dal limite

Via alla ripresa: nessun cambio tra i 22 in campo



Fine primo tempo: 0-0 tra Fiorenzuola e Albinoleffe

45′ – Due minuti di recupero

41′ – Potente punizione di Manconi: conclusione centrale, respinge Battaiola

36′ – Zaccariello in verticale per Olivera, colpo di testa e Pagno mette in corner. Bene adesso il Fiorenzuola, che ha ripreso campo

32′ – Corner di Bruschi, prova l’acrobazia Currarino: palla alta, ma l’arbitro aveva fermato il gioco per un fallo

31′ – Bruschi si gira e calcia verso la porta, nessun problema per Pagno

26′ – Cartellino giallo per Saltarelli

22′ – Proteste del Fiorenzuola per un contatto in area su Palmieri che stava puntando verso la porta: l’arbitro lascia proseguire

20′ – Traversone dalla sinistra di Dimarco, anticipa tutti in uscita bassa Pagno

18′ – Buona azione degli ospiti, chiude in corner la difesa del Fiorenzuola: nulla di fatto dal tiro dalla bandierina

15′ – Ancora Albinoleffe: Tomaselli trova Manconi in area, colpo di testa fuori misura

11′ – Ripartenza dell’Albinoleffe, Manconi fa tutto da solo e va alla conclusione: para Battaiola in due tempi

6′ – Insidioso corner calciato da Bruschi, la palla attraversa tutta l’area: nessuno interviene

5′ – Punizione di Ferri, palla alta

Via alla gara, palla al Fiorenzuola

Formazioni

Fiorenzuola: Battaiola, Olivera, Dimarco, Zaccariello, Ferri, Tommasini, Bruschi, Esposito, Currarino, Palmieri, Cavalli. A disposizione: Burigana, Potop, Maffei, Oneto, Nelli, Molinaro, Arrondini, Mamona, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano. Allenatore: Tabbiani

Albinoleffe: Pagno, Nichetti, Borghini, Saltarelli, Tomaselli, Cori, Manconi, Ntube, Gusu, Giorgione, Gelli. A disposizione: Rossi, Facchetti, Riva, Galeandro, Michelotti, Doumbia, Genevier, Poletti, Marchetti, Miculi, Martigango, Petrungaro. Allenatore: Marcolini

– – – –

Quattro punti in due partite: un avvio di campionato decisamente positivo per il Fiorenzuola, al ritorno fra i professionisti dopo 19 anni, che dopo il blitz sul campo della FeralpiSalò nella prima giornata ha agguantato il pari nel recupero sabato scorso contro il Renate.

I valdardesi sono chiamati alla conferma domenica sera (ore 20.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) contro l’Albinoleffe, che arriva al “Pavesi” con gli stessi punti dei ragazzi di Tabbiani. “Questa settimana abbiamo lavorato bene, con attenzione e intensità, penso che questo sia di buon auspicio per la partita – le parole alla vigilia del tecnico rossonero, che dovrà rinunciare agli infortunati Stronati e Fiorini -. L’Albinoleffe lo scorso anno ha raggiunto le semifinali playoff, sono una squadra forte e organizzata, sarà una gara difficile: da parte nostra dobbiamo mantenere l’atteggiamento mostrato in queste prime partite”.

Intanto ha raggiunto quota 150 tessere la campagna abbonamenti: “I ragazzi – sottolinea Tabbiani – si stanno meritando la considerazione di Fiorenzuola, hanno fatto tante cose importanti lo scorso anno e si stanno ripetendo all’inizio di questa stagione, dimostrando di non mollare mai: è bello per loro vedere tanta gente allo stadio”.