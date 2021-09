Servizi per l’infanzia e i ragazzi, Borgo Nuova incontra le famiglie. Appuntamento mercoledì 29 settembre alle 18 nel centro pensionati. L’iniziativa è promossa dalla lista civica Borgo Nuova che sostiene la candidatura a sindaco di Monica Patelli.

“Mamme, papà, nonne e nonni che vivete il paese in tanti modi diversi, vogliamo incontrarvi per ascoltare i vostri desideri e i suggerimenti e per raccontarvi i nostri – si legge nella convocazione dell’incontro -. Per capire cosa vi è mancato. E cosa vorreste in concreto per i prossimi 5 anni”. “Trasporto scolastico, mensa, servizio di assistenza pre e post scuola, orario pomeridiano alla scuola materna, centri estivi, pedibus, parcheggi e mobilità ma anche consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi, cura e manutenzione dei giardini, dei parco giochi e degli edifici scolastici. Sono questioni importanti da risolvere, attivare, consolidare. I bambini, i ragazzi e le famiglie sono il futuro del nostro paese”.