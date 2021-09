Sette colli in Malvasia e festa dell’uva: degustazioni e divertimento a Ziano

Eventi, degustazioni e divertimento domenica 12 settembre a Ziano per la seconda tappa del Valtidone Wine Fest 2021 e la storica Festa dell’Uva, giunta quest’anno alla sessantanovesima edizione). E per non farsi mancare nulla, gli organizzatori hanno proposto anche la seconda edizione del Busker Festival Divino con artisti di strada che per tutta la giornata hanno animato il centro del borgo piacentino.

Diciotto le cantine che hanno aderito alla tappa di Ziano del Valtidone Wine Fest proponendo degustazioni dei propri vini. Allestiti inoltre anche gli stand alimentari della Pro Loco, dello street food e di Donne del Vino, oltre al mercatino di creativi e hobbisti, degli artigiani, alla mostra fotografica e olio dell’Associazione LaValtidone e alla vendita di libri usati a cura della Biblioteca Carla Carloni. A completare il programma le degustazioni, curate dal Consorzio Vini Doc Colli Piacentini, presso l’Enoteca regionale, che ha recentemente aperto all’interno dell’edificio comunale, rappresentando il secondo avamposto in tutta l’Emilia Romagna dedicato alla cultura del vino. La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini ha invece proposto alcune degustazioni guidate, nei giardini comunali, mentre De Smart Kitchen ha promosso tre percorsi di gusto per celebrare la Malvasia in cucina.