Settimana Organistica, domenica concerto in San Savino

Nuovo appuntamento con la 53esima Settimana Organistica Internazionale a Piacenza. Domenica 3 ottobre 2021 – ore 16 – presso la Basilica di S. Savino in via Alberoni si esibirà Marco Cortinovis in un evento in ricordo di Daniel François Matrone, musicista appena scomparso.

Cortinovis interpreterà musiche di: M. E. Bossi, P. Geminiani, E. Grieg, F. Liszt, L. Janacek, R. Di Cecco, M. Cortinovis.

L’ingresso al concerto è libero. Maggiori info su: www.gruppociampi.com