Siap, Sandro Chiaravalloti eletto nel direttivo nazionale

Sandro Chiaravalloti, attuale segretario regionale del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) e per tanti anni alla guida del Siap Piacenza, entra nel direttivo nazionale del sindacato.

L’elezione è avvenuta a Roma nel corso del nono Congresso Nazionale Siap, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il Sottosegretario all’interno Nicola Molteni, il sottosegretario alla Sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli, il Capo della Polizia Lamberto Giannini, oltre a numerosi parlamentari. Presente anche la delegazione regionale con il segretario provinciale Walter Verardi. “Da questo grande congresso il Siap esce più forte con una grande credibilità – sottolinea Chiaravalloti -. È un onore essere stato eletto per la terza volta consecutiva membro della direzione nazionale Siap e ringrazio tutti i colleghi che hanno posto in me la loro fiducia”.