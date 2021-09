Social network: rischi e uso corretto. Incontro gratuito al Laboratorio Aperto

Proseguono gli incontri gratuiti dedicati alla “Cittadinanza Digitale”, partiti a febbraio in occasione dell’apertura dello sportello SPID presso il Laboratorio Aperto di Piacenza, con due nuovi appuntamenti con l’intento di permettere ai cittadini di comprendere appieno le potenzialità dell’identità digitale e della diversità di servizi online ad essa collegati.

L’incontro formativo “Social network: etica, rischi e buone pratiche per utilizzarli” – in programma mercoledì 29 settembre alle ore 15 e dedicato al corretto uso dei social network – guiderà i partecipanti alla scoperta del “galateo di internet”, permetterà loro di confrontarsi su aspetti etici (come la condivisione di informazioni personali e la condivisione di foto e video di minori) e analizzerà alcune delle principali problematiche legate al loro utilizzo, approfondendo fenomeni quali clickbaiting e fake news, violenza verbale, discriminazione e body shaming, fino ad arrivare ai furti d’identità e alle truffe online.

Per questo nuovo ciclo di incontri sarà possibile seguire l’incontro sia online che in presenza presso la sede del Laboratorio Aperto di Piacenza, in modo da consentire la partecipazione anche a coloro che non dispongono di un proprio dispositivo o di una connessione internet. Iscrizione non obbligatoria al seguente link, mentre per informazioni si può chiamare il numero 327.3210280, scrivere alla mail piacenza@labaperti.it, oppure consultare il sito www.laboratorioapertopiacenza.it.

Un secondo appuntamento – in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 15 – sarà invece dedicato al tema “Carte prepagate e conti virtuali: rischi e opportunità”. Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione saranno comunicate nelle prossime settimane.