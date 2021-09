Socio-sanitario e terza età: due iniziative della lista “Insieme per Borgonovo – Mazzocchi Sindaco”

“Il versante socio-sanitario: da dove partiamo e quali sono le prospettive future”: è questo il titolo dell’incontro promosso dalla lista “Insieme per Borgonovo – Pietro Mazzocchi Sindaco”, previsto per questa sera, mercoledì 22 settembre, dalle ore 18.30 presso il Bar Marconi di Borgonovo. “Si tratta di un incontro che servirà a spiegare quali sono i passi che abbiamo compiuto in questi 5 anni in ambito sanitario e di servizi sociali – fa sapere il Sindaco Pietro Mazzocchi – E, inoltre, affronteremo insieme quelli che sono i percorsi che vogliamo intraprendere su questo versante, anche alla luce dei bisogni e delle nuove fragilità emerse con il Covid”.

Domani mattina, giovedì 23 settembre, alle ore 9, sarà invece presente presso il point elettorale di “Insieme per Borgonovo” in via Roma 39, il Presidente Nazionale dei Seniores di Forza Italia, Sen. Enrico Pianetta, che presenterà le iniziative di Forza Italia legate alle problematiche della terza età, sia a livello nazionale che locale. All’incontro interverrà il Sindaco di Borgonovo Pietro Mazzocchi.