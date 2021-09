Solidarietà e sport in marcia per “La Casa di Iris”: raccolti oltre 3.500 euro grazie alla manifestazione podistica non competitiva tenutasi oggi domenica 19 settembre.

La camminata è stata organizzata da ASD Placentia Half Marathon e da GS Italpose di Gossolengo; inserita tra gli eventi Fiasp del Comitato Marce di Piacenza, la manifestazione ha il Patrocinio del Comune di Piacenza.

L’evento, tra le iniziative del 10° Anniversario della “Casa di Iris, è stato organizzato nel rispetto delle disposizioni Sanitarie anti Covid 19. Nella foto, la consegna della targa alla memoria di Gianluca Gallarati al gruppo più numeroso.