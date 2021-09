“L’Amministrazione pare disattenta al problema delle soste selvagge in pieno centro a Rivergaro, che ha fatto crescere il malumore di residenti ed esercenti, logorati da una maleducazione conclamata con auto che bloccano il passaggio in Via Genova e impediscono l’apertura dei banchi nei giorni di mercato”.

E’ quanto denuncia il gruppo di opposizione “Noi per Rivergaro”, che sul tema ha presentato una interrogazione nella quale si segnala in particolare la situazione del tratto nord di via Genova, del tratto sud di via Roma e di Piazza Dante: “Consci dell’annoso problema – spiegano i consiglieri -, già da tempo abbiamo affrontato la questione creando una Commissione ad hoc, presieduta da Giampaolo Maloberti. Le proposte avanzate dalla minoranza per una viabilità più razionale, seppur condivise da Sindaco e da alcuni consiglieri di maggioranza, a distanza di due anni restano sul libro dei sogni. Ora, dopo un’altra estate di disagi e lamentele, chiediamo al Sindaco che cosa ha predisposto e perché le auto che bloccano i banchi del mercato non vengono rimosse da un carroattrezzi”.