“Strade in pessime condizioni, la Provincia intervenga: possono essere pericolose”

“Strade in pessime condizioni, la Provincia provveda alla manutenzione”. Patrizia Calza, sindaco di Gragnano e consigliere provinciale, sollecita così l’intervento dell’amministrazione di corso Garibaldi a Piacenza, relativamente alle condizioni delle strade tra Castelsangiovanni e Borgonovo, così come del tratto che unisce Gragnano alla frazione di Casaliggio.

In entrambi i casi, ciò che rischia di essere compromessa è la sicurezza degli automobilisti.

Per quanto riguarda l’ex Strada Provinciale 412, “approssimandosi la stagione autunnale è ragionevole pensare che l’attuale stato manutentivo della strada possa ulteriormente peggiorare, aumentandone la pericolosità – scrive Calza nella lettera inviata al presidente Patrizia Barbieri e agli uffici competenti -. Si chiede pertanto che la Provincia, in quanto precedente titolare dell’infrastruttura, voglia cortesemente farsi carico di richiedere un celere intervento da parte dell’attuale Ente proprietario (Anas, ndr), a tutela della sicurezza degli utenti”.

Per quanto riguarda il tratto tra Casaliggio e Gragnano, il tema è lo stesso, anche tutto nasce da lavori non ben eseguiti, rendendo il tragitto accidentato per chi lo percorre in auto, come è stato più volte segnalato dagli stessi cittadini al sindaco Calza.

La strada è “stata oggetto di recenti lavori di riqualificazione, a seguito della conclusione dell’intervento di IRETI volto al posizionamento di una nuova rete acquedottistica”.

“La corsia di marcia in direzione Casaliggio – Gragnano risulta particolarmente “mossa” e, se percorsa a velocità sostenuta, rischia di essere pericolosa per le difficoltà nel controllo del veicolo. L’altra corsia in più punti presenta già avvallamenti ai margini, pure potenzialmente pericolosi”.

“Come Amministrazione Comunale, ci facciamo interpreti delle preoccupazioni dei cittadini ma anche dello scontento in considerazione sia dei problemi di sicurezza evidenziati sia del fatto che i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa sono stati svolti in tempi recentissimi”.

“Si chiede pertanto alla Amministrazione Provinciale di farsi carico delle segnalazioni e di valutare se sia possibile contestare agli esecutori la mancata realizzazione a regola d’arte dei lavori o comunque a provvedere al miglioramento della situazione attuale in termini di sicurezza”.