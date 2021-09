Strepitosa Silvia Zanardi: è la nuova campionessa europea su strada under 23

Dopo i tre ori conquistati agli europei su pista (inseguimento individuale, inseguimento a squadre e corsa a punti), arriva un altro strepitoso risultato per Silvia Zanardi: la ciclista piacentina, classe 2000, si è laureata campionessa europea su strada Under 23.

A Trento Silvia si è aggiudicata la prova in linea al termine di una gara ben condotta dalle azzurre (quinto posto per Gaia Realini, nono per Camilla Alessio), battendo in volata l’ungherese Blanka Vas e la francese Evita Muzic. “Se non ci fossero state le mie compagne non so come avrei fatto – le sue parole riportate dal sito della Federazione Ciclistica Italiana -. Il piano di gara ha funzionato perfettamente. Questa maglia vale di più di quelle su pista. Sono rimasta a ruota della Vas e ho capito che potevo farcela quando mancava poco all’arrivo. Non sapevo se ero in condizione, ma forse questo ha giocato a mio favore”. Un altro strepitoso successo che consacra la giovane piacentina in forza alla BePink tra le atlete più promettenti del nostro ciclismo.

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO BARBIERI – “E’ un’altra strepitosa affermazione che conferma il grande talento di Silvia Zanardi, protagonista di una stagione straordinaria che ci sta regalando grandissime emozioni”. Così il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli salutano il successo dell’atleta piacentina nella prova in linea del campionato europeo di ciclismo su strada Under 23, in corso di svolgimento a Trento. “A Silvia e a tutto il suo staff – aggiungono – esprimiamo le congratulazioni a nome dell’Amministrazione certi di interpretare l’entusiasmo e l’orgoglio di tutta la città”.