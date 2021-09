Successo per il primo Open Day del Consorzio MioVolley. Nuovo appuntamento a San Nicolò

Inizio entusiasmante per l’attività promozionale del Consorzio MioVolley che nella giornata di sabato 4 settembre a Calendasco ha aperto la serie di Open Day dedicati a tutte le nate e tutti i nati tra 2010 e 2015 interessati a conoscere più da vicino la pallavolo.

Grande soddisfazione emerge dalle parole di Pier Luigi Stefli, presidente della Polisportiva VII Castelli Gazzola, società facente parte del Consorzio. «Con l’Open Day di ieri a Calendasco si è dato inizio alla stagione promozionale del consorzio MioVolley: la prima data ci ha riempito di soddisfazione; diciotto bambini, che non conoscevano la pallavolo o già praticanti, hanno giocato con impegno e gioia sotto la guida di Luca Cellini, nuovo responsabile dell’area promozionale del Consorzio. Un segnale importante per uscire da questo periodo puntando proprio su di loro, i nostri bambini, che con il loro sorriso ci fanno vedere che la direzione intrapresa è quella giusta».

Gli Open Day del Consorzio MioVolley proseguiranno per altre quattro settimane. Sabato 11 settembre appuntamento in Piazza della Pace a San Nicolò, il 18 a Gossolengo presso il circolo ANSPI, il 25 a Gragnano. Chiuderà la data del 2 ottobre al campo sportivo di Tuna di Gazzola. Per prenotarsi è possibile contattare telefonicamente o via WhatsApp i seguenti contatti: Luca 328 0642043, Marco 338 6172721, Mauro 338 5210726, Giancarlo 349 0515391, Pierluigi 329 7421888. In alternativa inviare una mail all’indirizzo info@miovolley.it. (nota stampa)