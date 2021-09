Sui tornanti del Cerro si assegna il titolo di Campione del Mondo di Inline Downhill

Mercoledì 1 settembre nella cornice della sala consiliare del Comune di Bettola, alla presenza delle autorità comunali e degli organizzatori di Piace Skaters ASD, è stata presentata la 1° edizione della “Fire Race”, gara internazionale valevole per l’assegnazione del titolo di Campione del Mondo di Inline Downhill (discesa libera su pattini in linea) che si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 settembre sui tornanti del Passo del Cerro ed alla quale parteciperanno i più forti atleti della specialità provenienti da tutto il mondo.

Nel corso della presentazione Eleonora Dallavalle, presidentessa della società organizzatrice Piace Skaters ASD, ed il Sindaco di Bettola Paolo Negri, unitamente a tutta la giunta comunale, hanno espresso grande soddisfazione per essere riusciti a portare nella nostra provincia un così importante evento di portata internazionale.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare per la disponibilità e la positiva accoglienza sia l’Amministrazione Comunale che tutte le attività commerciali bettolesi che si sono prestate ad essere coinvolte in maniera attiva nell’evento.

Eleonora Dallavalle ha voluto anche sottolineare il fondamentale supporto fornito da alcune aziende piacentine (Walter Bulla, LTP e Unicredit) che meritano di essere citate per il sostegno che garantiscono agli eventi organizzati nella nostra provincia.

Gli organizzatori hanno infine espresso la speranza che questo evento possa rivelarsi un importante veicolo per promuovere il nostro bellissimo territorio.

Venendo alla parte più prettamente agonistica, la tre giorni bettolese avrà inizio nel pomeriggio di venerdì 17 quando gli atleti potranno testare il percorso in un’apposita sessione di prova.

Un’ulteriore sessione di prova è prevista nella mattinata di sabato 18 mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, si svolgerà la gara che assegnerà il titolo di Campione del Mondo, la cui cerimonia di premiazione concluderà la serata alle ore 22.30.

Nella mattinata di domenica si terrà infine la “Mass Race”, con premiazione prevista nel primissimo pomeriggio.

Oltre alle gare valevoli per l’assegnazione del titolo di Campione del Mondo, nella tre giorni bettolese sono inoltre previste gare di altre due discipline (“Downhill Skateboard” e “Street Luge”) valevoli come tappa del campionato italiano di categoria.

Ma non finisce qui, perché grazie al supporto di Unicredit nella giornata di sabato 18 si terrà in Piazza Colombo a Bettola la 1° edizione del “Trofeo Federico Subacchi”, gara di pattinaggio freestyle in memoria di un caro amico, nonché membro della società Piace Skaters ASD, scomparso lo scorso anno a causa del Covid.