Tamponi, da lunedì attivato il servizio di drive through in via Anguissola

Tamponi, da lunedì 20 settembre sarà attivato il servizio di drive through in via Anguissola. Lo annuncia il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, illustrando il report settimanale dell’andamento della campagna vaccinale in provincia.

Il servizio viene attivato, ha detto Baldino, in previsione di un aumento della richiesta e per liberare gli spazi del laboratorio Analisi, attualmente utilizzato proprio per i tamponi, che serviranno invece per effettuare altre vaccinazioni non covid.