Tamponi restando in auto, al via stamattina il servizio in via Anguissola

Questa mattina, lunedì 20 settembre, a partire dalle ore 10 e 20, l’azienda sanitaria di Piacenza avvia l’attività di drive-through tamponi, collocata in una tensostruttura nel parcheggio di via Anguissola (lato via Aveto, vicino ai campi di calcio) a Piacenza.

L’accesso ai tamponi è riservato solo alle persone che hanno un appuntamento fornito dalla Sanità pubblica nell’ambito della attività di contact tracing e che non è previsto un accesso diretto alla struttura.

Il servizio viene attivato in previsione di un aumento della richiesta e per liberare gli spazi del laboratorio Analisi, attualmente utilizzato proprio per i tamponi, che serviranno invece per effettuare altre vaccinazioni non covid.