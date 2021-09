Tante iniziative a Piacenza per la Settimana europea dello Sport

Tante iniziative a Piacenza in occasione della Settimana europea dello Sport.

Lanciata nel 2015 dall’Unione Europea, ogni anno dal 23 al 30 settembre la Settimana europea dello sport (in inglese EWOS, acronimo di European Week Of Sport) promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. La manifestazione dà vita al concetto di sport come componente essenziale della crescita della persona e come strumento centrale per la salute ed il benessere sociale. Gli appuntamenti a Piacenza sono stati presentati in Municipio dall’assessore allo Sport Stefano Cavalli e dal presidente del Panathlon Club Luigi Ballani: tra le iniziative la possibilità di test prova, aperti a tutti i cittadini, di diverse discipline sportive, dal canottaggio, al tennis, al paddle, fino al rugby e alla scherma.

L’iniziativa è a favore degli sport per disabili e dell’Hospice e prevede una offerta minima con la consegna di una maglietta ricordo durante gli eventi.

IL PROGRAMMA COMPLETO