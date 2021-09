Sole e nuvole senza precipitazioni a Piacenza e provincia almeno fino a domenica, quando potrebbe verificarsi qualche rovescio. Le previsioni del primo fine settimana di ottobre di Arpae:

Per la giornata di venerdì 1 ottobre in pianura cielo sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino sono comprese tra 9° sui rilievi e 13° in pianura, mentre quelle del pomeriggio sono comprese tra 16° sui rilievi e 23° in pianura.

Sabato al mattino cielo velato per nubi alte, nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile. Dalla sera in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime del mattino comprese tra 10° sui rilievi e 13° in pianura, le massime pomeridiane comprese tra 18° sui rilievi e 24° in pianura.

Domenica sono possibili condizioni di maggiore variabilità per il transito di una perturbazione atlantica che tra domenica e lunedì porterà rovesci sparsi sui settori appenninici e localmente anche in pianura. Tendenza a miglioramento da martedì. Le temperature potranno raggiungere anche i 28 gradi, ma subiranno una diminuzione da martedì, riportandosi su valori attorno a 24 gradi.