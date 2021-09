Tempo stabile, con qualche nuvola, nella parte finale della settimana a Piacenza.

Venerdì 3 settembre – le previsioni Arpae – è attesa una giornata in prevalenza nuvolosa, con temperature minime tra i 15 gradi sui rilievi e 16 gradi in pianura; temperature massime tra i 21 gradi sui rilievi e i 30 gradi in pianura. Ancora nubi sparse nella mattinata di sabato 4 settembre, con schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature in linea con quelle di venerdì, seppur in lieve risalita in pianura: minime del mattino comprese tra 15 gradi sui rilievi e 18 gradi in pianura e massime pomeridiane comprese tra 19 gradi sui rilievi e 31 gradi in pianura.

Domenica 5 settembre è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con massime sempre intorno ai 30 gradi in pianura.