Tennistavolo, pioggia di medaglie per i giovani del Corte nel primo torneo regionale

Pioggia di medaglie per i pongisti del tennistavolo Cortemaggiore al primo torneo regionale giovanile disputato a Sesso (Reggio Emilia) e valido per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani. La Teco Foodlab, presente con un folto gruppo di giovani, è stata grande protagonista con l’eccellente bottino di cinque ori, tre argenti e cinque bronzi.

I successi sono arrivati grazie alle prestazioni di Pietro Calarco, vero dominatore negli under 15, Lorenzo Galli, negli under 11, Emma Fontanella (under 13) e delle sorelle Jessica e Elisa Hu nelle Under 15. Medaglia d’argento invece per Dylan Baroni (under 17), Alessia Passera (under 11) e Giovanna Hu (under 17). Doppio bronzo infine per Francesco Mellilli e Andrea Bragadini negli under 15, per Lorenzo Armani nella categoria under 17, per il fratello Francesco negli under 19, mentre in campo femminile medaglia per Lara Passera tra le under 13. terzo bronzo per il mancino Armani Lorenzo nella categoria under 17 a ruota segue il fratello Armani Francesco negli under 19 maschili mentre l’ultimo bronzo e’ arrivato da Passera Lara nelle under 13 femminili.