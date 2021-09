Tenta furto da Zara, in manette 24 enne. I carabinieri della stazione Levante sono intervenuti nella tarda mattinata di ieri, 29 settembre, nel negozio di via XX Settembre a Piacenza, dove l’addetto alla sicurezza era riuscito a fermare un giovane di 24 anni.

Il ragazzo stava cercando di allontarsi con quattro capi di abbigliamento, del valore di 100 euro, dopo aver rimosso l’antitaccheggio. I militari hanno portato il 24enne in caserma: il ragazzo, con precedenti e senza fissa dimora, è risultato essere già oggetto del divieto di dimora a Piacenza. E’ stato quindi arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato, ed è in attesa del processo per direttissima.