Tentato furto in via Venti, guardia giurata aggredita. Polizia ferma il ladro

Poco dopo le 19 di sabato 18 settembre, c’è stato un tentativo di furto all’interno del negozio Upim di via XX Settembre. La guardia giurata presente nel negozio, accortasi di quanto stava succedendo, ha tentato di fermare l’uomo. Ne è nata una colluttazione, dove la guardia giurata ha subito un morso ad una guancia. Sul posto immediatamente sono arrivate le volanti della polizia ma nel frattempo l’aggressore è riuscito a scappare.

La guardia giurata è stata soccorsa da un equipaggio della Croce Rossa ed è stata trasportata al pronto soccorso cittadino per ricevere le cure del caso. Ma la ricerca da parte degli agenti non si è fermata e poco più tardi il presunto ladro è stato fermato e condotto in questura.